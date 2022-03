"Ciao Baby", saluta il figlio giornalista mentre è in diretta

Myles Harris, è un reporter che lavora per "Fox 28 Columbus Ohio", come tutti anche lui ha una mamma che lo adora. E anche se lo vede mentre parla di fronte alla telecamera, non riesce a trattenersi dal mandare un saluto al suo bambino. Mamma Sandy è comparsa dietro alla telecamera mentre il figlio era in collegamento con lo studio durante il lancio di un servizio, oltretutto di cronaca nera, del notiziario urlando "Ciao Baby". Una sorpresa decisamente imbarazzante per Myles che ha cercato di giustificarsi dicendo: " "Questa è mia madre, aspettate" tra le risate degli operatori.

Aggiungendo poi rivolto alla mammina: "Sto cercando di lavorare, e tu compari lì. Questo è il video-operatore, puoi dirgli ciao e non fermare il traffico, ci sono auto ferme dietro di te". Sandy non se la prende e anzi rincara la dose e saluta anche l'operatore che ovviamente stava ridendo davvero di gusto, poi riprende la sua strada. "Stavi riprendendo?" Chiede il cronista divertito al suo collega, alzando le braccia....Ovviamente sì! E' la risposta.

E anche la stessa testata per cui il giornalista lavora ha ripreso il video sui social, con un po' di sana ironia: "Ciao baby! Il nostro reporter Myles Harris ha ricevuto una visita a sorpresa da sua mamma mentre stava lavorando" contornato da tante faccine che ridono. E' stato decisamente un siparietto davvero simpatico e imprevedibile, tanto è che molti utenti l'hanno presa sul ridere, come d'altra parte ha fatto anche Myles. e come è giusto che sia.

In fondo "Le mamme saranno sempre le più grandi fan dei loro figli, anche se sono "bimbi adulti" che di mestiere si occupano di cronaca nera in televisione....ma che le amano molto a loro volta".