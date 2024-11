CURIOSITÀ Cibi da evitare in volo Cosa evitare per un volo sereno e senza disagi

Cibi da evitare in volo.

Avete programmato un viaggio in aereo, piuttosto lungo? E' bene sapere che alcuni cibi potrebbero creare dei fastidi, dunque è meglio evitarli. Quali sono? La lista contiene diversi alimenti.

Siete pronti ad annotarli? Da evitare tassativamente tutti quei cibi che producono gas. Ad esempio: legumi, broccoli, cavoli, cime di rapa, verze. Possono provocare gonfiore e rallentare la digestione.

Lo stesso problema lo causano i latticini, i cibi ricchi di grassi, quelli molto speziati, piccanti o troppo conditi. I cibi fritti, come patatine, pollo fritto o hamburger (spesso molto facili da reperire nei fast food degli aeroporti), richiedono più tempo per essere digeriti dal nostro corpo. In un ambiente in cui la circolazione e i movimenti sono compromessi, questi cibi potrebbero causare sensazioni di pesantezza e rallentare la digestione.

Anche alimenti ad alto contenuto di sodio, come snack salati o pasti pronti confezionati, possono essere causa di gonfiore durante il volo. I

