ESC 2020 Cicciolina all'Eurovison Song Contest? No, è solo il titolo di una delle canzoni che concorrono nella selezione finlandese

Ce la presentano gli amici di eurofestivalnews.com. Si chiama Erika Vikman e canta "Cicciolina", pezzo euro dance finlandese, unico brano in lingua nazionale, testo incentrato sulla libertà sessuale. E come poteva essere altrimenti? Un omaggio ad Ilona Staller, ex attrice hard, ex cantante, ex politica ed ex conduttrice radiofonica ungherese, naturalizzata italiana. O forse una "furbata" per attirare curiosità. Comunque sia la bionda Erika, indubbiamente meno provocatrice della "sosia" alla quale si ispira, stesso look e coroncina di fiori, tenta la fortuna e l'accesso allo Eurovision Song Contest sfidando altri 5 finalisti nella selezione finlandese.

Un testo che recita (e qui ringraziamo eurovisionin.com) "sono nata peccatrice"; cita il famoso orsacchiotto della Staller "accarezzo il mio orsacchiotto, ho abbastanza amore"; e nel ritornello ripete "prendimi con vigore".

Un inno al libero amore, visto che nel finale Erika canta: " Puoi vedere il mondo così bello, se hai vissuto come Cicciolina". Da evidenziare la pronuncia, scandita in cic-ci-o-lina!

Comunque, se siete curiosi, guardate il video di Cicciolina di Erika Vikman





