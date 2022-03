CURIOSITÀ Cieca da ventotto anni, ma solo per non salutare la gente Lo ha ammesso una donna di 57 anni che ora rischia di dover rispondere di truffa aggravata

Cieca da ventotto anni, ma solo per non salutare la gente.

Una folle idea venuta ad una donna di 57 anni, che ha candidamente ammesso di aver finto di essere gravemente ipovedente, praticamente cieca, per ben 28 anni. E anche se adesso deve rispondere in sede penale di truffa aggravata ai danni dello stato per via del sussidio che ha percepito in tutti questi anni come invalida civile. Ebbene il motivo principale della sua scelta non è stato il voler truffare lo Stato. La 57enne in questione è spagnola e risponde al nome di Carmen Jimenez, nata a Salamanca, in Spagna e residente a Madrid, nel 1989 finse una grave lesione oculare e iniziò a girare con occhiali scuri e bastone, facendo credere a tutti di essere diventata cieca. Attenzione nell'inganno ci finirono dentro anche gli stessi famigliari e i medici che la seguivano.

Tuttavia, amici e familiari iniziarono a sospettare quando notarono che Carmen era sempre ben truccata, poi la sorpresero mentre, un po' di soppiatto, guardava la tv. Così alla fine l'hanno messa alle strette e ha dovuto confessare. Carmen aveva finto per tutti questi anni, spiegando anche perché, e la spiegazione ha lasciato tutti di sasso:«Non sono mai stata una persona socievole, ero stanca di dover salutare tutti i vicini ogni volta che uscivo di casa e fingendomi cieca non avevo obblighi di questo tipo». Se partiamo dal vecchio adagio che recita: "Un bel gioco dura poco" di certo 28 anni hanno la coda lunga, cosa che i familiari non hanno certamente gradito, quindi ora rischia di vedersi voltare le spalle dalla famiglia, che l'ha supportata in tutto questo tempo, oltre ad affrontare un processo per truffa ai danni dello Stato e di alcune associazioni benefiche che le avevano corrisposto diverse quantità di denaro.

Passare da maleducata costava decisamente meno, non trovate anche voi?





