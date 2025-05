CURIOSITÀ Ciliegie alle stelle Calo drastico della produzione a causa delle gelate che hanno colpito la Puglia e prezzi altissimi

Ciliegie alle stelle.

Le Ciliegie stanno diventando molto costose e quindi un frutto quasi di lusso. Il motivo sarebbe il crollo della produzione di questo frutto in Puglia dove nasce la maggior parte della produzione italiana.

Secondo Coldiretti, la produzione ha subìto un calo fino al 70% per le gelate che ci sono state nel mese di marzo e di aprile. Anche la siccità e l’aumento dei costi per le coltivazioni hanno fatto il resto.

Molto peggio va per quelle più pregiate dove il calo è al 100% .

Il pericolo maggiore è quello di essere invasi dalle ciliegie straniere e comunque di privarci di frutti ricchi di vitamine, sali minerali e anche melatonina naturale che aiuta a conciliare il sonno. A Milano si vendono attualmente per 23 euro al chilo e quindi le famiglie comprano meno frutta fresca.

La Coldiretti chiede quindi di lanciare lo stato di calamità naturale e controlli nei mercati per capire da dove arrivano le ciliegie sugli scaffali, visto che non sempre è indicato. Le ciliegie potrebbero arrivare dall’Egitto, dal Marocco o dalla Tunisia e in questi Paesi i controlli su pesticidi e qualità non sono il massimo

