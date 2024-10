CURIOSITÀ Cimici in casa: come allontanarle? Ecco qualche rimedio

Sono piccole, verdi, il loro rumore è fastidioso e lasciano un cattivo odore. Parliamo delle cimici che in questo periodo e in generale durante il cambio di stagione, infestano le nostre case.

Questi animaletti non sono per nulla pericolosi per l'uomo, ma ritrovarseli in salotto, in camera, nel bagno oppure nell'armadio tra i vestiti, può essere sgradevole, soprattutto perchè rilasciano un odore molto lontano dal "profumo di pulito".

Se anche voi avete questo problema e non volete usare pesticidi, sappiate che esistono alcuni rimedi naturali molto utili e che terranno lontane le cimici dalle vostre abitazioni.

Aglio

Tutti abbiamo dell'aglio in cucina, e dato che si tratta anche di un antiparassitario, è anche un meraviglioso alleato per tenere lontane le cimici. L'odore dell'aglio è molto sgradevole per questi insetti, quindi basterà posizionarlo in alcuni punti di casa, magari schiacciato per aumentarne l'effetto.

Sapone di marsiglia

Un altro odore che infastidisce le cimici è proprio quello del sapone di marsiglia che possiamo spruzzare, diluito nell'acqua, lungo davanzali e balconi.

Menta

Tra i rimedi naturali per allontanare le cimici troviamo anche la menta. Avere delle piccole piante di menta, oltre a dare un tocco di colore alla casa aiuta a prevenire l'intrusione di cimici.

Decotto di aglio e cipolla

Preparare questo decotto è davvero semplicissimo. Basta prendere dei bulbi di aglio e cipolla. Riempire una pentola con un litro di acqua, e versarci 30 grammi di aglio e 30 di cipolla, lasciando bollire per 15 minuti. L'odore del decotto le farà allontanare immediatamente!



