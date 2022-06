MUSICA Cindy si regala l'Italia per il suo compleanno Come sfondo ai suoi 69 anni la cantante statunitense ha scelto la suggestiva Capri

Cindy si regala l'Italia per il suo compleanno.

1' lettura

Cyndi Lauper neanche per un attimo ha avuto dubbi, e per festeggiare alla grande il suo 69° compleanno, la cantante di "Girl just want to have fun",nata a New York il 22 giugno 1953, ha scelto l'Italia. Cynthia Ann Stephanie Lauper, questo il nome per esteso dell'artista, ha messo gli occhi, su una delle località più suggestive e incantevoli del bel paese: Capri.

E' arrivata in Italia accompagnata da suo marito l'attore David Thornton, scegliendo come soggiorno: Villa Marina. Villa caprese storica, immersa nel verde e caratterizzata da una grande riservatezza, nei pressi di Marina Grande. Cyndi ha poi celebrato la giornata condividendo la sua gioia con amici e fans su Instagram, dove compare in uno scatto gioioso che racconta: "Un altro viaggio intorno al sole. Così grata per tante cose".

E allora buon compleanno, eterna ragazza che vuole ancora divertirsi...

