Cinema e turismo

Avete visto il film Odissea di Nolan? Vi sarete accorti che è girato in varie parti del mondo tra cui le Egadi e le Eolie. In particolare, uno dei set è il castello aragonese di Santa Caterina e le spiagge dell’isola di Favignana.

Per questo nei prossimi tre anni è previsto un boom di turismo internazionale proprio qui, con un incremento per l’isola di oltre 250 milioni di euro.

Già quest’anno c’è il 7% in più di turisti e siamo sicuri che il fatto di aver scelto Cala Rossa come Itaca, patria di Ulisse, non sia casuale. Anche le riprese della seconda stagione della mini-serie tv statunitense The White Lotus, sono state girate in Sicilia tra Taormina, Noto e Cefalù.

E solo Taormina, dove c’è San Domenico Palace, che nella serie è il resort extralusso appunto The White Lotus, da qui il nome della serie, ha incassato già 138 milioni di euro di indotto. Anche gli stilisti Dolce & Gabbana, hanno scelto Taormina per la loro fantasmagorica sfilata.

Adesso però è il momento di Favignana, anche se le Eolie sono state anch’esse presenti nel film di Nolan. C’erano i faraglioni di Lipari facilmente riconoscibili, Vulcano, Panarea e lo scoglio di Pietra del Bagno.

Si spera però che il turismo internazionale lussuoso non snaturi troppo l’identità di questa isola grande poco più di 20 chilometri quadrati Speriamo che non arrivino troppe imbarcazioni lussuose perché le attuali infrastrutture non reggerebbero il carico .

C’è il rischio che possa verificarsi anche un veloce deterioramento della vivibilità dei paesani e dell’ecosistema locale, visto che le Egadi hanno l’area marina protetta più grande d’Europa.

Ovviamente l’intenzione è di valorizzare il patrimonio locale, magari recuperando i i sentieri che conducono al castello di Santa Caterina e creando un itinerario permanente dedicato all’Odissea e che includa l’ex stabilimento Florio, famosa tonnara ottocentesca. Intanto,

nell’arena all’aperto presso l’ex stabilimento Florio, per inaugurare il calendario estivo è stato trasmesso un videomessaggio di Nolan rivolto agli abitanti dell’isola, per magnificare le bellezze e l’ospitalità del paese.

Ricordiamo che Favignana è stata in passato la location dove è stato girato il film Leoni di Sicilia e Makari e l’isola è stata presentata come destinazione esperienziale di un turismo internazionale. Ci sono infatti 11 nuovi collegamenti internazionali dall’Aeroporto di Trapani, che dista dall’imbarco per Favignana circa 8 chilometri.







