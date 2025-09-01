TV LIVE ·
Cinema per cani

Un fenomeno in forte crescita quello dei pet in sala

di Roberto Bagazzoli
1 set 2025
Foto di Pixabay per Pexel
Foto di Pixabay per Pexel

Domenica 24 settembre 2023 l'Autry Museum di Griffith Park a Los Angeles ospitò il maggior numero di cani presenti a una proiezione cinematografica, siglando un record mondiale.

Quel giorno furono ben 219 gli esemplari di diverse razze che assisterono alla proiezione all'aperto di Paw Patrol: il super film. Alcuni erano adagiati su coperte da picnic mentre altri stavano rannicchiati tra le braccia dei loro padroni.

Fu una giornata storica, che fece battere un fresco primato siglato in Cina solo un anno prima, quando gli animali spettatori si erano fermati ad "appena" 199.

Questi casi limite fotografano un fenomeno in crescita, quello dei "cinema per cani". Una tendenza che fece scalpore quando iniziò a emergere agli albori degli anni Dieci in Gran Bretagna ma che oggi è stata ampiamente normalizzata.

In tutto il mondo, anche nelle maggiori città italiane, le proiezioni "dog friendly" sono quasi un'abitudine, particolarmente apprezzata sia dai padroni che dagli amici a quattro zampe.




Riproduzione riservata ©

