CINEMA Cinema Teatro Concordia San Marino Marilia Reffi ci racconta cosa vedremo in settimana al cinema

Cinema Teatro Concordia San Marino.

Come ogni Giovedì parliamo di cinema con Marilia Reffi degli Istituti Culturali di San Marino che ci racconta la programmazione settimanale del Cinema Teatro Concordia.

Il Giorno Sbagliato: Il Giorno Sbagliato, film diretto da Derrick Borte, è la storia di una donna, Rachel (Caren Pistorius), che commette un unico piccolo errore: in ritardo per il lavoro, alla guida della sua auto suona il clacson contro un altro automobilista, fermo a un semaforo.

Burraco Fatale: Film diretto da Giuliana Gamba, racconta la storia di quattro amiche di mezza età, tutte caratterialmente diverse e ognuna a modo suo con una propria particolarità. Il gruppo si conosce ormai da diverso tempo, grazie alle partite a carte giocate per evadere dalla quotidianità.

Caro Diario: Per la serie "Cinema Ritrovato",diviso in tre capitoli autonomi e complementari (In vespa, Isole e Medici),rimane, a quasi trent'anni dalla sua prima uscita in sala, un sorprendente oggetto estraneo di un autore unico del nostro cinema. Per Nanni Moretti, “splendido quarantenne”, è un punto di svolta



