Cinema Vs Streaming

Il cinema, per anni, è stato una cosa molto semplice: uscire, comprare un biglietto, sedersi accanto a sconosciuti, tacere tutti insieme davanti a una storia più grande del salotto.
Una forma di rito civile con odore di velluto, caramelle, cappotti bagnati d’inverno e file davanti alla cassa. Oggi quel rito esiste ancora, solo che deve contendersi la serata con un avversario imbattibile: il divano di casa.
Vicino. Comodo. Economico quel tanto che basta da sembrare innocente. Sempre disponibile, senza orari, senza parcheggio, senza il vicino di poltrona che sgranocchia pop corn come se stesse demolendo una parete.
La trasformazione arriva da lontano. Nei dati storici, il cinema in Italia tocca numeri enormi tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta: da 6 mila fino a oltre 16 mila biglietti venduti per mille abitanti.
Era il tempo in cui il grande schermo occupava un posto centrale nell’immaginario collettivo, molto prima che la televisione entrasse nelle case con la discrezione apparente degli elettrodomestici destinati a cambiare le abitudini di tutti.
Dagli anni Sessanta la sala comincia a perdere centralità. Dagli anni Ottanta arriva l’home video a rafforzare la fuga verso casa. Poi lo streaming completa il giro: il film resta, il luogo cambia.
Nel 2024 il cinema recupera solo una parte del terreno perso dopo il crollo del 2020-2021, fermandosi intorno a 1.200-1.300 biglietti per mille abitanti.
Gli spettacoli teatrali e musicali, nello stesso anno, superano gli 800 biglietti per mille abitanti, dopo una lenta ripresa che racconta un’altra voglia: stare davanti a qualcosa che accade lì, in quel momento, senza tasto pausa.
Eppure andare al cinema almeno una volta l’anno resta ancora la forma di fruizione culturale fuori casa più diffusa tra le persone dai 6 anni in su: tra il 1993 e il 2025 passa dal 40,7% al 48,2%.
Il dato sembra quasi confortante. Poi arriva il dettaglio che graffia: i frequentatori assidui, quelli che entrano in sala almeno quattro volte l’anno, scendono dal 19,8% al 15,2%.