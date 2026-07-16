Città autentiche

Napoli è una delle città più autentiche d’Europa. A dirlo non è il solito orgoglio campanilista, ma una classifica internazionale stilata da InsureandGo, che ha analizzato recensioni e racconti di viaggio per misurare quanto una destinazione venga percepita come “vera”.

Il risultato? L’ottavo posto per il capoluogo campano, con un punteggio di 36,4. Un riconoscimento che premia una città che non si è mai piegata all’idea di diventare una cartolina.

Napoli resta rumorosa, affollata, contraddittoria, con i vicoli dei Quartieri Spagnoli, i mercati popolari, l’odore del caffè e il rito sacro della pizza.

Qui il turista non resta ai margini: entra nella vita quotidiana. In un’Europa sempre più standardizzata, Napoli continua a essere sé stessa. Ed è proprio questo il suo segreto.







