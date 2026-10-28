Città d'autunno

L’autunno, è tra le stagioni più indicate per concedersi una vacanza mordi e fuggi, grazie alle temperature miti, che rendono piacevole passeggiare per ore, ai colori della natura che si accendono e, soprattutto, si evita la folla soffocante, che si trova in estate.

In questo quadro , spicca, Bruges, regina delle città europee più accoglienti da visitare. A decretarlo, è uno studio condotto dall’agenzia britannica Big House Experience, che ha analizzato le discussioni su Reddit e i relativi voti positivi per individuare le destinazioni più apprezzate per un soggiorno all’insegna del comfort e dell’atmosfera autunnale.

Con oltre 15mila voti positivi, la città belga precede Amsterdam, che ne ha raccolti 14.477, e Praga, terza, con 11.098. Al quarto posto si piazza Cracovia, con 10.117 voti, seguita da Atene, che sorprende con 9.243 preferenze nonostante il suo tradizionale legame con il sole e le temperature miti.

Chiude la selezione Lisbona, con 3.243 voti. A rendere Bruges la meta ideale per una fuga autunnale, sono il centro storico medievale, i canali pittoreschi, le strade acciottolate e i numerosi caffè e cioccolaterie.

Amsterdam conquista invece con le case storiche affacciate sull’acqua, i viali alberati dai colori autunnali e le specialità calde della tradizione locale.

Praga e Cracovia puntano sul fascino dell’architettura e dei centri storici, mentre Atene e Lisbona dimostrano che un’atmosfera accogliente non dipende necessariamente dal freddo.

Taverne tradizionali, caffè caratteristici, quartieri vivaci e temperature più miti rendono le due capitali del Mediterraneo e dell’Atlantico alternative interessanti per un viaggio fuori stagione.

Al settimo posto si colloca Copenaghen, che, si distingue per la cultura dell’ ‘hygge’, il concetto locale che valorizza il comfort, il calore domestico e le atmosfere intime.

Seguono Salisburgo, in Austria e Utrecht, nei Paesi Bassi. La prima piace per i panorami montani, l’aria frizzante e i caffè storici, mentre, la seconda offre un’alternativa più tranquilla alla vicina Amsterdam, grazie ai canali alberati, alle vie storiche e ai locali indipendenti.







