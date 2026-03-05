CURIOSITÀ Città e qualità del sonno Lo European Sleep Index 2026 ci sarebbero delle città in Europa dove si dorme molto meglio e altre nemiche del sonno

Città e qualità del sonno.

La qualità del sonno non dipende solo da fattori individuali, ma anche dalla città in cui si vive. Se si vive in città rumorose con vari disturbi notturni, dormire diventa difficile e quindi stressante.

Secondo lo European Sleep Index 2026 ci sarebbero delle città in Europa dove si dorme molto meglio e altre nemiche del sonno. Per stilare la lista ci si è basati su alcuni parametri come lo stile di vita, l’inquinamento luminoso, la qualità dell’aria, i tassi di fumo, il consumo di alcol e la durata media del sonno degli abitanti e anche quella dei turisti.

Ma scopriamo insieme la classifica delle città da evitare se si vuole dormire profondamente e senza rumori.

La città dove si dorme peggio è Londra che ha ottenuto un punteggio di 36,12 su 70, penalizzata dall‘inquinamento atmosferico e dai rumori notturni come il traffico che non si ferma mai. Anche Praga, Varsavia e Barcellona, sono nemiche del sonno per gli eccessivi schiamazzi e rumori notturni. Motivo per cui dormire è impossibile.

Invece la città dove si dorme come angioletti è Zurigo, con una buona qualità dell’aria e un basso inquinamento luminoso. Seguono Amsterdam e Stoccolma, che con la creazione di tanti spazi verdi hanno ridotto i rumori notturni.

Troppo spesso l’insonnia dei turisti non è legata solo al cambiamento di abitudine, ma anche dalla città scelta come meta di viaggio.

