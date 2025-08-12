Ciucci per adulti

Negli ultimi mesi, in Cina, è esplosa una tendenza che ha lasciato molti a bocca aperta.. letteralmente.

Sempre più giovani adulti stanno ricorrendo a ciucci come rimedio contro stress, ansia, insonnia e persino per smettere di fumare. Questi particolari accessori in silicone non sono infatti più un vezzo da collezionisti eccentrici: oggi vengono venduti come aiuti per il sonno, strumenti di rilassamento e perfino supporti per chi vuole abbandonare la sigaretta.

Sulle principali piattaforme di e-commerce cinesi, come Taobao e JD.com, il mercato è fiorente, con prezzi che variano dai 10 yuan (circa 1,40 dollari) fino ai 500 yuan (circa 70 dollari). Alcuni negozi online dichiarano di venderne migliaia ogni mese.

Dietro tutto ciò, secondo gli psicologi, c’è il cosiddetto fenomeno della regressione: quando le persone affrontano pressioni estreme, tendono a rifugiarsi in comportamenti legati all’infanzia.

Il ciuccio diventa quindi un simbolo di sicurezza e comfort, richiamando ricordi di un’epoca in cui i problemi erano molto più piccoli o inesistenti.







