Claudia Gerini torna ad essere "Jessica".

Sullo schermo la brava attrice romana di personaggi ne ha portati tanti e tutti caratterizzati da interpretazioni sempre attente ai particolari, ma per l'immaginario collettivo Claudia Gerini è rimasta la "Jéssika" di Viaggi di Nozze. Film del 1995 al fianco di Carlo Verdone che di quel film era anche regista. Una carriera, quella di Claudia che la vede a tredici anni vincere il concorso di bellezza Miss Teenager, dove nella giuria siede Gianni Boncompagni lo stesso che solo due anni dopo, era il 1987, la metterà a condurre il gioco televisivo del programma Primadonna. Nel 1991 la fa entrare nel cast delle ragazze di "Non è La Rai". Ma è nel 1995 che avviene la svolta, Verdone la sceglie per interpretare la sposina coatta del suo film "Viaggi di Nozze".

Diventa popolare grazie alla frase che il personaggio ripete spesso "O famo Strano" rivolto al marito nei momenti e nei luoghi più improbabili per avere rapporti intimi. 27 anni dopo Claudia torna a vestire i panni di quella neosposina, ma non in un sequel del film di Verdone, ma per lanciare una serie televisiva in onda sulla piattaforma statunitense operante nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d'intrattenimento a pagamento. Giocando proprio con il titolo della serie arrivata alla sua quarta stagione "Stranger Things", la Gerini nella sua Roma proprio davanti alla Fontana di Trevi, si lasci afotografare con la scritta gigante dietro di lei in stile cinema anni ’70 che recita: " O famo Stranger".



