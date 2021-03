ATTUALITÀ Claudio Coccoluto: ci lascia uno dei più importanti dj Il Maestro della consolle

Claudio Coccoluto: ci lascia uno dei più importanti dj.

Questa mattina, alle 4.30 ci ha lasciati Claudio Coccoluto, uno dei più talentuosi dj italiani, conosciuto a livello mondiale come protagonista della consolle. Da circa un anno aveva iniziato la sua lotta contro una grave malattia. Si è spento all'età di 59 anni, nella sua casa di Cassino accanto alla moglie Paola e ai figli Gaia e Gianmaria.

Un artista con alle spalle 40 anni di carriera iniziata a Gaeta, sua città di origine, nel negozio di elettrodomestici del padre sulle note di Maga Maghella di Raffaella Carrà. Era la fine degli anni settanta quando comincia a far conoscere anche la sua voce attraverso Radio Andromeda, prima emittente della sua città.

Dal 1985, quella passione diventa una professione vera e propria fino ad arrivare a portare la sua cultura musicale nei più importanti club europei. Durante il primo lockdown, quando tutto si è fermato è stato sempre presente e attivo per cercare di sensibilizzare la politica circa tutte le difficoltà del settore.

Tra i primi, il ricordo del socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino (insieme avevano fondato il Goa, 25 anni di storia a Roma, unico club in Italia a finire nelle classifiche dei migliori al mondo): "Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me".

In queste ore tantissimi colleghi e fan stanno ricordando l'artista, noi ci uniamo in un grandissimo abbraccio alla sua famiglia.

Ciao Claudio...

