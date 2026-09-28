Clima mite , temperature anomale

L’autunno sembra ancora lontano dal conquistare la scena. Dopo qualche giorno più fresco e alcune piogge arrivate soprattutto al Centro-Sud.

L’Italia si prepara a vivere una nuova fase di caldo anomalo: l’anticiclone subtropicale tornerà infatti a dominare la situazione, riportando temperature ben oltre la media del periodo, con punte che potrebbero raggiungere i 30°C e, in Sardegna, anche i 32°C.



Il cambio di stagione continua a essere rimandato. La classica fase di maltempo che spesso accompagna l’equinozio d’autunno, con l’arrivo delle prime vere perturbazioni atlantiche, non si è ancora verificata.

Negli ultimi giorni alcune correnti più fredde provenienti da est hanno riportato condizioni più tipiche della fine di settembre, con piogge e temporali soprattutto su alcune zone del Centro-Sud.

Una parentesi però destinata a durare poco: già dal prossimo weekend il quadro meteorologico cambierà nuovamente.

A bloccare l’arrivo dell’autunno è un vasto campo di alta pressione sull’Europa occidentale, che impedisce alle perturbazioni atlantiche di avanzare verso il Mediterraneo e favorisce la risalita di aria calda di origine subtropicale.

A partire da ieri le temperature inizieranno nuovamente a salire. Il sole tornerà protagonista e in molte zone d’Italia si potranno raggiungere valori vicini ai 28°C, con punte locali intorno ai 30°C. Non sarà il caldo intenso tipico di agosto, ma il ritorno di giornate estive a fine settembre sarà comunque evidente.

La fase più calda potrebbe arrivare nei primi giorni di ottobre. Al Nord le temperature potrebbero mantenersi intorno ai 28°C, mentre al Centro e al Sud si potranno sfiorare i 30°C, soprattutto lungo le zone tirreniche.

La Sardegna potrebbe essere la regione più coinvolta, con valori fino a 32°C nelle aree interne occidentali.









