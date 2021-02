Clooney ironizza sulla quarantena

Il divo di Hollywood George Clooney intervistato da «W Magazine», ha messo in luce la sua dote innata ovvero l'ironia sulla vita in era coronavirus con i gemellini di quattro anni Ella e Alexander avuti dalla moglie Amal Alamuddin. I Clooney's stanno vivendo la quarantena nella loro villa negli Stati Uniti. «Faccio due o tre carichi di bucato al giorno, lavo i piatti tutto il giorno, questi ragazzini sono proprio degli sciattoni. A quanto pare li devi lavare i tuoi figli ogni tanto…». L’attore ha anche rivelato che durante il lockdown si è improvvisato parrucchiere: «Ho tagliato i miei capelli, e anche quelli di mio figlio. Ma non quelli di mia figlia. Ella è bellissima, i suoi capelli sono molto lunghi, mentre se per caso faccio un danno tagliando i capelli di mio figlio, pazienza, ricresceranno. Ha poi però aggiunto con il suo sorriso sornione:

"Mia moglie mi ucciderebbe se toccassi i capelli di nostra figlia». Il divo che ha 59 anni, aveva scherzato sulla sua paternità anche durante l’ultima intervista concessa a CBS Sunday Morning. «Io e Amal non avevamo mai parlato della possibilità di avere figli. Poi siamo andati dal dottore, abbiamo fatto l’ecografia e ci hanno detto: “È un maschietto”. Io esclamai: “Un bambino, fantastico!”. Poi aggiunsero: “E qui ce n’è un altro…”. Ma io… io ero pronto per uno, no? Sono vecchio! Rimasi dieci minuti impietrito a guardare la foto, ripetendo nella mia mente la parola “due”».

