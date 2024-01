NEW PLAY Club Dogo feat. Elodie Un nuovo disco a distanza di dieci anni che ha già scatenato l'euforia dei fans ed una serie di date live andate sold out in tempi record

Club Dogo feat. Elodie.

Dopo dieci anni il ritorno dei Club Dogo è pura adrenalina!

Record di presenze per il pop-up store rimasto appositamente aperto anche di Domenica in virtù dell'afflusso incredibile di gente, entusiasmo alle stelle per la data speciale di San Siro e per il nuovo album in uscita: un titolo autoreferenziale, "Club Dogo",11 tracce e tre featuring che portano il nome di Marracash, Sfera Ebbasta e l'ormai onnipresente Elodie.

E' proprio quello con la bella reginetta del panorama pop attuale il primo singolo ad essere lanciato, "Soli a Milano", questo il titolo del pezzo che riflette sui temi della solitudine e sulle difficoltà della vita di strada che ti forgia e ti costringe a crescere.

Dopo le 10 date già sold-out previste al Mediolanum Forum che si apriranno in primavera, annunciato a sorpresa e con enormi risultati anche un concerto-evento a San Siro del 28 giugno 2024.















