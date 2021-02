Clubhouse: cos'è e come funziona questo social network?

Se vi state chiedendo cosa sia Clubhouse e del motivo per cui negli ultimi giorni tutti ne stiano parlando, sappiate che in sintesi si tratta di un nuovo social network, quello del futuro secondo alcuni, completamente basato sulla voce. Potremmo definirlo una sorta di mash up tra un podcast "a cielo aperto" e una chat di gruppo in live streaming.

Se facciamo un passo indietro e torniamo allo scorso anno, sappiamo che l'idea di questo servizio veniva lanciata da un imprenditore, Paul Davison e da un ingegnere, Google Rohan Seth. Poi negli ultimi giorni è balzato agli onori delle cronache perchè ha trovato riscontro positivo ricevendo dei finanziamenti molto importanti.

La funzione di Clubhouse è molto semplice e consiste nel mettere in contatto gli utenti attraverso la sola l'interazione vocale. Quindi niente condivisione di foto, link o video, ma un social network in cui si fanno conversazioni utilizzando la propria voce.

COME FUNZIONA CLUBHOUSE?

Essenzialmente si fonda sulla creazione delle Rooms, ossia stanze virtuali, simili alle messenger rooms introdotte da Facebook tempo fa, e di cui ciascun iscritto può diventare amministratore o moderatore. Esistono tre differenti caratteristiche delle stanze: open, social e closed.

OPEN: è una stanza aperta a chiunque abbia accesso all'app.

SOCIAL: è una room visibile solo a chi è interconnesso con qualcuno che vi partecipa.

CLOSED: può accedere alla conversazione solo chi è stato invitato.

Chi prende parte ad una discussione all'interno della stanza inizialmente può solo ascoltare e richiedere di partecipare, poi spetterà al moderatore dargli la parola.

Da questo punto di vista si potrebbe tornare ad un dialogo più sano e pacifico rispetto a quello a cui siamo abituati in altre realtà mediatiche, ma forse è troppo presto per dirlo, occorrerà attendere qualche tempo e farne esperienza. Diciamo che per ora esiste la possibilità di parlare di un argomento, anche per molte ore, in maniera civile.

Al momento, per questioni legate alla gestione del carico, è possibile accedervi solo tramite invito di un amico già iscritto a patto di essere utenti Apple, ma Clubhouse sta già ricevendo tantissime richieste di iscrizione, quindi a breve potrebbe aprire le porte a tutti.