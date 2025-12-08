Coccolare cani e gatti un lavoro

Nel Salento debutta l’Oba, l’operatore del benessere animale, una figura con il compito di assistere cani e gatti in clinica quando sono lontani dal loro ambiente familiare.
In che modo? Coccolandoli e non facendo loro mancare nulla, concentrandosi sul comfort quotidiano dell’animale durante la degenza.
L’iniziativa nasce alla Clinica Veterinaria del Salento di Taviano, diretta dal dottor Antonio D’Argento, e introduce un percorso formativo che unisce aspetti pratici ed emotivi.
Secondo la direttrice didattica Maria Natascia Ciullo, il benessere non coincide solo con una ciotola piena o una cuccia pulita: un animale ricoverato perde punti di riferimento, odori e routine.
Per questo l’Oba deve considerare corpo, mente ed emozioni come parti di un unico insieme. Il corso Operatore del Benessere Animale è aperto a chi lavora già con gli animali o desidera farlo: pet sitter, educatori cinofili, volontari di rifugi, proprietari e operatori di strutture dedicate.
Il programma, organizzato con Aulamagna, prevede dieci moduli, ognuno dedicato a una specifica area del benessere: da quello fisico a quello relazionale, fino agli aspetti sensoriali, comportamentali e identitari.