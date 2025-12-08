Coccolare cani e gatti un lavoro
Nato in Salento un corso di 150 ore per diventare Oba, operatori del benessere animale
Nel Salento debutta l’Oba, l’operatore del benessere animale, una figura con il compito di assistere cani e gatti in clinica quando sono lontani dal loro ambiente familiare.
In che modo? Coccolandoli e non facendo loro mancare nulla, concentrandosi sul comfort quotidiano dell’animale durante la degenza.
L’iniziativa nasce alla Clinica Veterinaria del Salento di Taviano, diretta dal dottor Antonio D’Argento, e introduce un percorso formativo che unisce aspetti pratici ed emotivi.
Secondo la direttrice didattica Maria Natascia Ciullo, il benessere non coincide solo con una ciotola piena o una cuccia pulita: un animale ricoverato perde punti di riferimento, odori e routine.
Per questo l’Oba deve considerare corpo, mente ed emozioni come parti di un unico insieme. Il corso Operatore del Benessere Animale è aperto a chi lavora già con gli animali o desidera farlo: pet sitter, educatori cinofili, volontari di rifugi, proprietari e operatori di strutture dedicate.
Il programma, organizzato con Aulamagna, prevede dieci moduli, ognuno dedicato a una specifica area del benessere: da quello fisico a quello relazionale, fino agli aspetti sensoriali, comportamentali e identitari.
