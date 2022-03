CURIOSITÀ Coco un cane fortunato? Una esuberante e ricchissima ragazza australiana sta rendendo la quotidianità di questa cagnolina piena di vizi costosi.

Coco un cane fortunato?.

Quante volte chi ha un cane si sente dire "gli dai troppi vizi"? Oggi vi raccontiamo la storia di Coco una barboncina che potremmo inserire nella classifica dei cani più ricchi al mondo, (magari redatta da Forbes).

Coco ha un guardaroba ed accessori griffatissimi. Ha a sua disposizione ben 14 letti, una Lamborghini rosa (che immaginiamo venga guidata da un umano, la patente per i cani non esiste!). Coco è una femmina, un incrocio tra un pechinese e un barboncino. La sua padrona, Alina Michaels ha 32 anni vive a Sidney, e le ha comperato 100 vestitini griffati.

Ogni mese spende più di 400 euro fra cappottini, dolci e giocattoli. L'animale dispone anche di un set di ciotole di Tiffany del valore di 200 euro l'una. Stessa griffe anche per il collare, del valore di 300 euro. Non mancano poi un costume da bagno di Versace ed un cravattino di Gucci.

Ci sono poi gli eventi epocali, feste & anniversari. Ad esempio per il 7° compleanno di Coco, Alina ha iniziato ad organizzare i festeggiamenti un anno prima, una party a tema intitolato “Ballerine rosa”, con la performance di un'atleta che danzava in una sfera gigante, tantissimi palloncini a forma di cane ed un fotografo professionista che immortalava l'evento, scattando foto a tutti.

Ma perchè si vizia un cane, a volte esageratamente come in questo caso? Gli esperti ci dicono che etologicamente è un comportamento sbagliato, non si riconoscono le vere necessità dell'animale, lo si trasforma in un contenitore emotivo per sè stessi, invece di capire di che cosa ha davvero bisogno per una vita sana ed appagante.





