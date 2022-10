CULTURA Codista professionista offresi, no prezzi modici Pagati per stare in coda per altre persone negli Usa è cresciuta molto e si paga anche caro

Codista professionista offresi, no prezzi modici.

Trovare lavoro è sempre più difficile e lo sappiamo, ma è in questi frangenti che emergono le genialità di chi il lavoro se lo crea.Oggi vi parliamo dei professionisti delle code, ovvero quelli che, dietro compenso ovviamente, fanno la fila al posto loro arrivando a guadagnare fino a 160 sterline al giorno. Siamo nella civilissima Inghilterra e quella del "codista" è ormai diventata una vera e propria professione. Addirittura negli Usa è cresciuta davvero in fretta, e si paga anche molto cara, arrivando fino a 3400 dollari a settimana. Da noi, forse perchè ancora agli esordi è più conveniente.





Freddie Beckitt, per tornare in inghilterra, è un 31enne, che arriva a guadagnare fino a 160 sterline al giorno, (circa 185 euro). Con una vera tariffa oraria che è di 20 sterline. Ora non è subito a buon mercato ma forse calcolando il tempo che si perde facendo file lunghissime, chi lo ingaggia, ritiene ne valga la pena. La piaga delle file non è prerogativa di poste, banche o uffici amministrativi, ma può riguardare anche teatri, cinema, musei, a volte a scapito di appuntamenti anche di una certa importanza. Non sono ovviamente richieste grandi specializzazioni o preparazioni mirate è sufficiente che piaccia stare in mezzo alle persone e che non pesi fare lunghe attese.



Può avere anche risvolti positivi e perfino divertenti, come sostiene Freddie, che avrebbe raccontato di quela volta in cui: "alcuni clienti benestanti mi hanno chiesto di ritirare i biglietti e poi attendere che arrivassero per la mostra di Christian Dior del V&A. Il lavoro è stato di 8 ore, ma la coda in sé solo di 3. "Ho passato molto tempo a girare per il museo V&A, mentre li aspettavo, e sono stato ben pagato. È stato fantastico!".

Non esiste una categoria specifica di clienti, vanno dalle giovani famiglie ai pensionati, ma, soprattutto bisogna armarsi di tanta pazienza!

Una sola controindicazione, alle file davanti alle Toilettes bisogna che vada l'interessato...non serve aggiungere altro vero?



Audio Gallery



I più letti della settimana: