MUSICA Coez: "Volare è già il tuo disco preferito" In arrivo il nuovo album!

Coez: "Volare è già il tuo disco preferito".

"Volare è già il tuo disco preferito”, questa la scritta colorata che compare su diversi tram pubblici di Roma, Milano e Napoli, nell’annunciare Volare, il nuovo album di Coez. Un nuovo progetto che si compone di 13 tracce in uscita venerdì 3 dicembre 2021.

Ad annunciare la novità un video condiviso su tutti i canali ufficiali: “Volare (Freestyle)”

[Banner_Google_ADS]



“Volare è inteso come staccarsi da terra ma non solo, vuoi vincere una guerra ma non solo. Volare è guardare su e non giù da un terrazzo, è pretendere di più, e che cazzo. È non tornare a casa dopo un concerto, non conta se ho sofferto, guarda come mi diverto. Volare è un cielo aperto, a chi mi chiede i soldi fanno la felicità, e certo. Noi dormivamo su un letto che era un divano, lo stesso ci volavo, e scivolava la mia mano piano dentro i tuoi jeans, baby, ti chiederà chi sono solo perché è un po’ che non mi vedi. Volare è fare un tiro e guardare l’immenso, sentirsi solo un puntino nell’universo, capire che c’è un prezzo da pagare ma volare è la paura di cadere e il gusto di saltare. È ogni fratello che è volato in cielo presto, se non decolla meglio dircelo presto. Volare è un fan che mi chiede un cinque senza foto, volare è nonostante il vuoto. È non seguire lo spartito, scolare qualche litro, let it go, let it be come i Beatles. A chi da sempre mi ha seguito, l’ha già capito, Volare è già il tuo disco preferito”.

Coez - Volare (Freestyle)

I più letti della settimana: