Coi Leray + David Guetta: un successo sicuro

L'album si intitola semplicemente Coi, ed è lo stesso che contiene Players, già New Play qualche mese fa, arrivata nella Top Ten di Billboard, e che ha raggiunto 307 milioni di stream, ed altri 14 brani che rivelano l'ecletticità della cantante e rapper.

Con David Guetta, il re Mida tra i producers mondiali, ha collaborato anche per la cover di Baby don't hurt me insieme alla cantante Anne Marie. Anche il nuovo singolo, Make my day, se non è una cover, presenta comunque un campionamento importante: quello di Pump up the jam dei belga Technotronic del 1989, che recentemente è tornato nella classifica di Beatport dopo 34 anni!

La 26enne di Boston è amatissima in Italia. Oltre a scalare le classifiche, in primavera infatti è stata invitata alla fashion week milanese dove si è esibita alla sfilata di Moschino, GCDS e Diesel.

Guarda il video speciale pubblicato sul canale YouTube della cantante: