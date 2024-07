NEW PLAY Colapesce Dimartino e Innamorarsi perdutamente non è mai un affare Nuovo singolo estivo e tour nella penisola

Colapesce Dimartino e Innamorarsi perdutamente non è mai un affare.

Si intitola Innamorarsi perdutamente non è mai un affare, un titolo quasi wertmulliano per il duo siciliano, già autori di successi quali Musica leggerissima (5 dischi di platino) e Splash (vincitore del Premio Mia Martini e del Premio Lucio Dalla a Sanremo 2023). Una collaborazione artistica tra i cantautori siciliani, Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, e Antonio Di Martino, conosciuto semplicemente come Dimartino, che ancora una volta sorprende con le loro atmosfere acustiche, ma fresche ed estive, del loro nuovo brano.

Intanto è iniziato anche il tour, intitolato come il secondo loro album, Lux Eterna Beach, rilasciato a novembre dello scorso anno. Nella tracklist c'è Cose da pazzi, il già citato singolo sanremese Splash e Considera. Canzoni che i loro fans conoscono a memoria e che avranno l'occasione di cantare co i loro beniamini in uno dei tanti concerti, molti dei quali gratuiti, in giro per la penisola italiana. La data più vicina a noi è quella del 6 Settembre ad Imola in piazza.

Innamorarsi perdutamente non è mai un affare racconta “l’estate dei ritorni a casa, dopo che hai fatto tardi al mare e non ti sei neanche cambiato il costume, quella degli amori che nascono e finiscono dal tramonto all’alba”. Così la descrizione nel comunicato stampa. E con ironia aggiungono ".... Colapesce Dimartino cantano di ‘belle minchiate e canzoni già usate’ con una leggerezza e naturalezza che disarma e ti abbraccia”.

