Colapesce e Di Martino colpiscono ancora In attesa di partire per il tour, lanciano "Sesso e architettura", primo singolo estratto dal loro ultimo progetto discografico

E' appena uscito il loro ultimo album, “Lux Eterna Beach”, a coronamento di quello che per Colapesce e Di Martino è stato un anno di grandi risultati.

Prima il successo di “Splash” - la canzone vincitrice del Premio della Critica Mia Martini e del Premio Lucio Dalla all’ultimo Festival di Sanremo, poi il debutto cinematografico con “La primavera della mia vita”, divenuto subito un cult movie conquistando numerosi premi come Il Nastro D’Argento per la “migliore colonna sonora originale” e il Globo d’Oro.

Il primo singolo che ci regalano si intitola “Sesso e Architettura” ed in modo assolutamente coerente con lo stile del duo, racconta un tema “serio” come le difficoltà nelle relazioni, inquadrandolo in un contesto scanzonato che fa addirittura venire voglia di ballare.

11 le tracce contenute nel disco che i due porteranno live nel loro “Club Tour 2023”, a partire dall' Estragon di Bologna, il 23 Novembre. Da lì proseguiranno alla volta di Napoli e poi ancora Roma, Torino, Milano, Palermo e Catania.









