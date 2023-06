Colazione con Crubik

Ci sono delle novità per la colazione, una nuova mania che arriva attraverso instagram.

Sul sito ufficiale della Farmacia del Cambio, locale storico di Torino, si vende un originale cornetto che si chiama Crubik che guarda caso è ispirato ad un altro cubo famoso, quello di Rubik.

L'originale pezzo da colazione è in produzione e vendita dal 2019 che sembra essere tornato prepotentemente alla ribalta, tante le persone che quotidianamente si mettono in coda per poterlo assaggiare.

Ma bisogna fare i conti con la sua produzione giornaliera limitata in 150 pezzi , che spesso però non bastano. Da filmati sui social sono tanti i commenti delle persone entusiaste al momento dell'assaggio, ma anche tanti quelli di delusione per essere rimasti a bocca asciutta.