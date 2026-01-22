CURIOSITÀ Colazione giapponese Tik Tok lancia un nuovo trend per la colazione

Colazione giapponese.

È l’ultima tendenza che sta spopolando su TikTok, conquistando migliaia di utenti, e non solo in Italia. Semplice, veloce e golosa, questa colazione virale ha conquistato i social con il nome di Japanese Cheesecake, anche se con il dolce giapponese originale ha ben poco in comune.

Nei video che stanno diventando virali, la preparazione sembra davvero molto semplice, basta una vaschetta di yogurt greco, alcuni biscotti secchi e il gioco è fatto.

La vera Japanese Cheesecake è un dolce giapponese dalla consistenza soffice e leggera, quasi simile a una nuvola, preparato con formaggio cremoso, uova, zucchero e farina.

La versione che sta spopolando sui social, però, è tutt’altra cosa, si tratta di una reinterpretazione casalinga e rapida che sfrutta la cremosità dello yogurt greco e la friabilità dei biscotti per creare un dessert stratificato che ricorda vagamente la consistenza del dolce originale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: