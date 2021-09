MUSICA Coldplay & BTS insieme per un viaggio cosmico: "My Universe" In uscita anche il nuovo album "Music of the Spheres"

Coldplay & BTS insieme per un viaggio cosmico: "My Universe".

Un progetto molto interessante quello dei Coldplay in collaborazione con la band coreana BTS, si intitola "My Universe", un brano cantato sia in inglese che in coreano, prodotto da Max Martin e annunciato attraverso i social con un breve video. Un viaggio cosmico che ci porta a toccare tutti i pianeti dell'universo.





Un post condiviso da Coldplay (@coldplay)

In poche ore il singolo è diventato un trend topic e questo dimostra l'incredibile impatto mediatico creato da questa nuova uscita. Dopo "Higher Power", anche questo secondo singolo estratto dal prossimo e nono album della band "Music Of The Spheres" la cui pubblicazione è prevista per il 15 ottobre, si preannuncia un successo capace di scalare le classifiche in breve tempo.

I Coldplay hanno deciso di anticipare la tracklist contenuta nel nuovo album ed hanno utilizzato soltanto delle emoticon come titolo di alcune canzoni, ben cinque delle dodici che saranno contenute nel disco. Una scelta che sta creando molta curiosità e suspence rispetto alla nuova uscita della band...

Coldplay X BTS - My Universe





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: