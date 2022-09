Coldplay: spettacolari dal vivo

Il nuovo singolo dei Coldplay è “Humankind”, l’ultimo estratto dal loro “Music Of The Spheres”, album già certificato ORO in Italia. “Humankind" è tra le canzoni preferite dal vivo nella scaletta di ogni loro straordinario concerto del Music Of The Spheres World Tour. I concerti dei Coldplay sono stati acclamati anche per una serie di iniziative di sostenibilità assolutamente rivoluzionarie. Parliamo di uno spettacolo alimentato al 100% da energia rinnovabile con batterie da viaggio, power bike e piste cinetiche, pannelli solari, turbine eoliche e alberi piantati per ogni biglietto venduto!

A proposito di biglietti, che sappiamo essere ormai introvabili per i 5 concerti del 2023 in Italia, la band ha toccato cifre da capogiro con la vendita dei biglietti dei loro concerti in giro per il mondo: oltre quattro milioni di ticket e quindi altrettanti nuovi alberi donati al pianeta.









Indubbiamente spettacolare il video di “Humankind”, diretto da Stevie Rae Gibbs e James Marcus Haney. Con "Humankind" viene riproposta sullo schermo la performance dal vivo dei Coldplay con filmati selezionati tra i quattro spettacoli sold out allo Stadio Foro Sol di Città del Messico all'inizio di quest'anno.

Coldplay - Humankind (Official Video)

Chris Martin insieme alla sua band ha annunciato per il prossimo 29 ottobre un eccezionale live streaming proiettato sul grande schermo delle sale cinematografiche di 70 paesi in simultanea mondiale (maggiori informazioni su nexodigital.it).