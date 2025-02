CURIOSITÀ Collezioni Le aste on line sono la nuova mania di raccolta di tante rarità

Collezioni.

Orologi da collezione e vini rari, ma anche e soprattutto carte dei pokemon e manga, fino ad arrivare ad un Banksy e alla Lancia Delta posseduta da Roberto Baggio.

Gli italiani ricorrono sempre di più alle aste on line per fare acquisti che arricchiscono le proprie collezioni o che rappresentano vere e proprie rarità. E per le quali talvolta non si guarda a spese.

Così sono così passati di mano anche la Lancia Delta appartenuta al campione di calcio 'Codino' Roberto Baggio, venduta per 230mila euro, il prezzo più alto pagato da un italiano nel 2024, e una Cleopatra dipinta da Artemisia Gentileschi, aggiudicata per 45mila euro.

Allo stesso prezzo, 45mila euro, è stata acquistata una chitarra Gibson 'Lucille' regalata da B.B King a Papa Giovanni Paolo II mentre ha fruttato 14.500 euro al proprietario la vendita dell'opera 'Rodeo Girl' realizzata e firmata da Banksy.

