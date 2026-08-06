Colloqui con i docenti

Domanda per i genitori andate regolarmente agli incontri con gli insegnanti per essere aggiornati sul suo livello di apprendimento scolastico?

Evidentemente non tutti i genitori sono interessati alla scuola dei figli al punto che saltano troppe volte i colloqui con gli insegnanti. Per questo motivo le scuole di Bolzano sono corse ai ripari decidendo di multare i genitori che sistematicamente non si presentano al colloquio con i docenti.

Con la legge provinciale n. 6 del 23 giugno 2026, detta “Omnibus Scuola”, l’amministrazione ha introdotto delle regole che i genitori dovranno rispettare e anche gli studenti e il personale.

Tra queste c’è anche l’obbligo di presenza ai colloqui con il corpo insegnante. La legge dice che chi iscrive i figli a scuola si assume responsabilità precise. Non si tratta di materiale didattico come lo zaino, i libri e i quaderni, ma della presenza attiva alla vita scolastica dei figli.

Chi non si presenta ai colloqui obbligatori e agli incontri scuola-famiglia deve avere un motivo valido, in alternativa i dirigenti faranno scattare la sanzione amministrativa che va dai 50 ai 150 euro. Forse per il bene dei figli non bisognerebbe arrivare a misure così drastiche, ma i genitori devono collaborare di più.







