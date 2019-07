Colore preferito e personalità

Ogni colore è unico ed ognuno può essere associato ad un tipo di personalità. Ne abbiamo già parlato, ma un ulteriore studio ha confermato che la scelta del colore rispecchia veramente la propria personalità..proviamo a vedere se anche noi possiamo confermare lo studio?

VIOLA: Le persone che amano questo colore mostrano la loro regalità, hanno personalità molto vivaci e sono piuttosto autorevoli. Se sei una persona che veste il viola, esibisci orgoglio e mistero, mentre interagisci con gli altri. BLU: Se ti ritrovi sempre a comprare vestiti e accessori blu, sei decisamente una persona gentile e cordiale. Il blu è il colore del dovere, della cura e della pazienza. Se sei una persona che ama il blu, sei una persona disinteressata e utile per gli altri. GIALLO: Le persone alle quali piace il giallo sono vibranti, piene di energia e molto creative. Si tratta del colore preferito delle persone avventurose, è sinonimo di auto-introspezione e realizzazione. Se ami il giallo, sei intelligente, spiritoso e ami viaggiare. Spesso ti allontani dalle responsabilità perché il tuo obiettivo principale è esplorare e avere una vita più grande. L’ARANCIONE: è un colore che rappresenta le persone amanti del divertimento. Ti piace fare festa e trascorrere del tempo a fare shopping. Potresti non interessarti molto ai libri e alle conversazioni serie, perché ritieni che non siano fatti per te. ROSSO: Il rosso è un colore intenso e quindi , sei una persona intensa. Le tue emozioni sono sempre forti che si tratti di felicità, tristezza o rabbia. Le persone intorno a te dovranno trovare un equilibrio con le tue emozioni in modo che possano starti vicino quando sei arrabbiato e apprezzare la persona calda che sei. Sei appassionato.. Tuttavia, le persone che amano il colore rosso si arrabbiano spesso perché trovano molto difficile incontrare persone che risuonano delle loro vibrazioni. ROSA: Come molti di noi credono, il rosa non è un colore femminile. Le donne che amano il rosa sono sensibili e molto romantiche. Sono timide verso coloro che non sono vicino a loro ma si riscaldano in breve tempo. Le persone che amano il rosa sono le più sincere del mondo e ti riempiono di sorrisi. VERDE: Le persone che amano il verde sono abbastanza pacifiche e trovano veramente l’equilibrio tra l’amore per se stessi e l’amore per gli altri. Sono abbastanza mature e sanno come affrontare situazioni difficili. NERO: Se ami il nero, hai una personalità profonda, ma gli altri spesso ti scambiano per arrogante o introversa. Sei una persona molto appassionata e premurosa e ami capire le persone. BIANCO: Le persone che amano il bianco sono amanti della pace. Non ti piacciono le cose rumorose o le stravaganze. La tua personalità è una miscela di classe e innocenza. Ti piacerebbe sempre rimanere infantile piuttosto che diventare troppo seria nella vita.