MUSICA Coma Cose: "Fiamme negli occhi" Una coppia nella vita e nella musica

Coma Cose: "Fiamme negli occhi".

Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in arte Coma_Cose, sono il duo milanese che sul palco del Festival di Sanremo ha cantato la voglia di rimanere insieme resistendo agli ostacoli. Il brano si intitola "Fiamme negli occhi", ed è la fotografia della loro relazione e forse anche quella di tanti altri che si sono immedesimati.

Dunque una coppia anche nella vita, si sono conosciuti lavorando come commessi nello stesso negozio e si sono ritrovati a scoprire la stessa passione per la musica. Ben presto si sono trovati a scrivere canzoni e a condividere lo stesso desiderio, tanto che, facendosi coraggio a vicenda, decidono nell'estate del 2017 di licenziarsi e fare uscire in autunno "Inverno Ticinese", brano che apre loro la strada nel mondo della musica indie italiana.

Dopo pochi mesi, il duo riesce a farsi conoscere e ad avere un importante seguito di pubblico, tanto che il 2018 si chiude con un centinaio di concerti all'attivo. L'anno seguente, c'è la svolta: nasce "Hype Aura", il primo disco. Un traguardo che gli permette di farsi conoscere anche all'estero.

[Banner_Google_ADS]



Un'esplosione meravigliosa per i Coma_Cose, che partiti da zero si ritrovano a cavalcare il loro desiderio di sempre. Quest'energia non li ferma neppure durante la pandemia periodo in cui lanciano un altro EP intitolato "Due" e che racconta anche del momento difficile che abbiamo e stiamo tutti attraversando.

Con l'ammissione al Festival di Sanremo i due si esibiscono uno di fronte all'altro sul palco dell'Ariston con le gambe tremanti, ma le "Fiamme negli occhi". Questa canzone si distingue molto dal loro consueto repertorio, allo stesso tempo come confessano in un'intervista, “la grande scommessa era cercare qualcosa di diverso. Dopo è arrivata la canzone e dopo la voglia di portarla a Sanremo”.

Coma_Cose - Fiamme negli occhi

I più letti della settimana: