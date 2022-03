CURIOSITÀ Combatte l'aumento dei carburanti col cavallo E' la singolare presa di posizione di un giovane cameriere dell’Alta Loira, che va al lavoro con il suo bel destriero

L'aumento incontrollato del costo della benzina, certo preoccupa tutti, in particolare chi con la macchina è costretto a fare dei chilometri per andare e tornare dal posto di lavoro. Allora cosa fare per questi spostamenti giornalieri casa-lavoro, lavoro-casa? Si va a cavallo! Detta così può sembrare una battuta, ma subito dopo averla pronunciata viene da pensare: "vuoi che nessuno ci pensi ad una soluzione come questa?" Ebbene, Louis Geneix, un giovane cameriere dell’Alta Loira, dipartimento del sud-est della Francia, non solo lo ha pensato.... ma l'ha messa anche in pratica. Ha infatti deciso di contrastare la repentina impennata del costo dei carburanti, adottando proprio la soluzione originale ed ecologica. Gira in sella al suo cavallo.

E lo fa tutte le mattine per raggiungere il ristorante dove svolge il suo lavoro di cameriere. "Tutto molto bello"direbbe Bruno Pizzul, ma sicuramente non sono da trascurare qualche distinguo e varie controindicazioni. Per cominciare bisogna essere possessori di un cavallo, anche perché “noleggiarlo” ogni giorno ha un costo non indifferente, con altissime probabilità di superare anche quello della benzina. Un altro aspetto da non sottovalutare è senz'altro dove uno vive, attraversare un centro abitato di grandi dimensioni in sella a un cavallo non è esattamente la cosa più semplice del mondo…Il garage, poi, lo si dovrebbe trasformare in una stalla. Si perché mica vorrete fa domire Furia sul divano. Quindi, concludendo se da un lato si andrebbe a risparmiare, di certo dall'altro gli adempimenti fanno si che la fatica superi il gusto, quindi meglio lasciare stare il cavallo....

Ma se abitate in città...prendere in considerazione la vecchia cara affidabile bicicletta?



