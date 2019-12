Come addobbare l'albero di Natale

Il periodo natalizio è ufficialmente iniziato e basta guardarsi intorno per respirarne l'atmosfera attraverso decorazioni, luci e colori. Tutte le strade del centro storico si sono illuminate per la gioia di grandi e piccini.

Anche in casa è arrivato il momento di dare il via alle operazioni di addobbo, siete pronti per iniziare?

SCEGLIERE I COLORI

La prima cosa da fare riguarda la scelta dei colori, che devono richiamare in tutto e per tutto l'atmosfera natalizia. Sappiamo che a Natale i toni che vanno per la maggiore sono il rosso, il verde, il bianco con l'aggiunta di oro e argento. Questi ultimi si possono utilizzare per decorare le mensole di casa, per le palline dell'albero di Natale, per le luci e anche sulla tavola delle Feste.

Il rosso è sicuramente il colore della tradizione e si accosta perfettamente anche con altre tinte come il blu e l'argento. Il bianco richiama la neve simbolo del Natale, ma anche l'oro è una tinta molto utilizzata e nelle nuances intense può essere alleggerito accostandolo a colori caldi come il rosso, verde o blu.

L'ALBERO DI NATALE

L'albero di Natale è il grande protagonista delle Feste e biglietto da visita della nostra casa nel periodo delle festività. Dopo aver trovato lo spazio giusto in cui posizionarlo, tendenzialmente dove la casa è maggiormente vissuta, possiamo iniziare a scegliere gli addobbi. Le decorazioni sono davvero tantissime e possiamo sbizzarrire tutta la nostra fantasia: troviamo quelle più classiche in vetro fino ad arrivare a quelle in legno, oppure per un albero sbarazzino, quelle fatte di pan di zenzero abbellite da nastrini eleganti.

Aspetto molto importante è calibrare l'utilizzo di decorazioni e luci per non rischiare l'effetto "Las Vegas"! Per il resto date sfogo al bambino che c'è in voi, perchè in fondo il Natale serve anche a questo: portare un pò di leggerezza nelle nostre vite!

Buon divertimento!