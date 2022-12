CURIOSITÀ Come addobbare le sopracciglia per Natale? L'idea della make up artist

Come addobbare le sopracciglia per Natale?.

Un nuovo beauty trend che sta già spopolando in attesa delle festività natalizie riguarda proprio le sopracciglia che per l'occasione diventano un vero e proprio albero di Natale! L'idea è di una make up artist, Taylor R , che su Instagram ha creato un tutorial per chi volesse conciarsi per le feste...scopri tutto nel nostro reloaded!

