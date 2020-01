TENDENZE Come attivare la "dark mode" di WhatsApp Arriva il tema scuro che fa risparmiare batteria

Come attivare la "dark mode" di WhatsApp.

Lo avevamo anticipato qualche mese fa, WhatsApp stava lavorando sul tema scuro che ne avrebbe migliorato l'utilizzo: avrebbe consumato meno batteria e riposato gli occhi. Adesso è finalmente disponibile, per tutti coloro che utilizzano il sistema Android.

Come ottenerlo?

E' semplicissimo, basta scaricare la la versione beta (2.20.13). Una volta terminato l'aggiornamento, potrete decidere se mantenere sempre la "dark mode" o se renderla attiva solo quando la batteria inizia a scaricarsi.

ancora non sappiamo quando il tema scuro sarà reso disponibile anche per Apple, ma dovrebbe arrivare presto insieme alla versione di WhatsApp per iPad.



I più letti della settimana: