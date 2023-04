MUSICA Come cambia l'ascolto della musica nelle fasi della vita Ascolta il Reloaded!

Un recente studio ha affrontato il tema dell'ascolto della musica prendendo in considerazione tre fasce d'età. E' stato constatato, in base ad un indagine condotta su 250 mila persone, che durante le varie fasi della vita i gusti musicali cambiano. Come? Vieni a scoprirlo ascoltando il nostro reloaded!

