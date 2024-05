BENESSERE Come cambia l'umore leggendo ad alta voce Ascolta il Reloaded!

La lettura non è solo un piacere, è anche un magnifico alleato per la nostra salute e il nostro benessere. Numerosi sono gli studi che mettono in luce quanto un buon libro possa rappresentare un vero toccasana per corpo, mente e spirito, addirittura è in grado di influire sul nostro umore..Come? Scopri tutto nel reloaded!

