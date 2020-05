ATTUALITÀ Come creare il proprio avatar su Facebook Tutti i trucchi per personalizzarlo

Avete già creato il vostro avatar su Facebook? Si tratta di un proprio clone virtuale che può essere utilizzato nelle chat e nei commenti sui social per aggiungere espressioni alle parole. Questa funzione è disponibile per tutti gli utenti Facebook e bastano davvero pochi semplici passi per creare una versione digitale di se stessi!

COME CREARE UN AVATAR FACEBOOK?

Innanzi tutto, occorre utilizzare l'App Facebook dallo smartphone e posizionarsi nel campo commenta che si trova sotto ai post, poi da li cliccare sull'icona a forma di smile da cui si aprirà tutto il menu predisposto per gli avatars. Un'altra strada che ci porta al medesimo risultato, è quella di cliccare il menu con le righe orizzontali, in alto a destra, da qui vi basterà selezionare "Altro" per poi arrivare all'opzione "Avatars". Il tutto sempre dal vostro dispositivo mobile.

Questo sarà il vostro punto di inizio: ora potrete scegliere la carnagione, la forma del viso, il taglio di capelli e il loro colore, fino a definire tutti i dettagli e/o segni particolari della vostra fisionomia.





Una volta creato il nostro avatar, sarà utilizzabile come immagine profilo, nei commenti oppure per abbellire i post con sfondo! Oltre a questo ci sarà una vasta scelta di pose ed espressioni adatte ad ogni tipo di occasione.





