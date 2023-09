CURIOSITÀ Come creare il vaso della felicità? Ascolta il Reloaded!

Come creare il vaso della felicità?.

E' dimostrato che un atteggiamento ottimista di fronte alle sfide della vita può aiutare ad affrontarle in modo più semplice e costruttivo. A volte può anche essere utile ritornare a giocare e alleggerire i problemi guardandoli da una diversa prospettiva, quella dell'abbondanza. Esiste proprio per questo la tecnica del vaso della felicità. Per scoprire come realizzarlo, ascolta il reloaded!

