Come è nata "Zitti e Buoni" dei Maneskin? Il video di Damiano su Instagram!

I Maneskin sono stati i protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo e ora a poche settimane dalla vittoria rivelano i dettagli del brano che li ha portati sul podio. E' lo stesso Damiano, frontman della band, a condividere su Instagram alcuni video che raccontano la registrazione di "Zitti e Buoni". E' passato più di un anno dall'incisione, ma a quanto pare il brano era già così.

A proposito di ricordi legati al loro esordio era stata proprio Victoria, la bassista, a pubblicare una foto in bianco e nero mentre si esibiscono per le vie di Roma. "In soli quattro anni siamo passati dal suonare in strada a via del Corso a Roma e dai ristoranti a vincere Sanremo", scrive la ragazza su Instagram.

Oggi abbiamo di loro un'immagine super glam e sicuramente fa un certo effetto vederli "acqua e sapone" con la custodia della chitarra utilizzata per raccogliere le offerte. Allo stesso tempo è ammirevole il fatto che non abbiano dimenticato il loro punto di partenza, anzi che ne facciano un orgoglio proprio a dimostrare che ciò che viene costruito attraverso l'umiltà trova poi il modo di arrivare al successo.

