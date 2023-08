STORIA Come è nato il discorso di Martin Luter King? "I have a dream"

Era il 28 agosto del 1963 quando l'espressione "I have a dream" diventa un'icona universale al termine della marcia di protesta per i diritti civili davanti al Lincoln Memorial di Washington. Un discorso, quello di Martin Luter King, tra i più studiati e copiati a posteriori e che segnò la storia dell'umanità proprio grazie alla sua capacità di infondere un grande coraggio.

Come è nato il discorso che ha cambiato la nazione?

Fu Benjamin Jones, consigliere e amico intimo del reverendo, a svelare alcuni segreti di quello storico discorso pronunciato di fronte a 250 mila persone presenti. Non tutti sanno che ad esempio che solamente i primi sette paragrafi erano stati scritti e preparati, mentre il resto del testo è stato totalmente improvvisato sul momento.

"Avevamo selezionato insieme i temi e lui aveva steso il testo, racconta Jones. Poi a un certo punto Mahalia Jackson, la grande cantante gospel che aveva aperto la manifestazione, ha iniziato a urlare: "Parla del sogno, Martin! Parla del sogno!". Ero a pochi metri di distanza e ricordo benissimo che King ha accantonato i fogli e ha preso a parlare a braccio. La parte che è entrata nella storia era in realtà improvvisata, ed è anche questa la sua forza. Con un discorso spontaneo ha espresso un concetto che si può riassumere in tre parole: All, Here, Now. Vogliamo tutto, qui e ora. Non possiamo tralasciare il valore che la spontaneità e l'improvvisazione hanno avuto quel giorno."

Martin Luter King era sicuramente consapevole del fatto che quelle parole, pronunciate con tanta passione e convinzione, avrebbero lasciato un segno indelebile: "Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per la libertà nella storia del nostro Paese". Il discorso durato 17 minuti creò un cambiamento epocale nella lotta al razzismo e alla segregazione razziale, tanto da essere ancora oggi un simbolo per ogni grande o piccola rivoluzione.

