Come fare una spesa sana che duri una settimana?

Durante questa emergenza è cambiato anche il modo in cui facciamo la spesa. Se prima avevamo tutto il tempo a disposizione per poter girare tra gli scaffali del supermercato, ora si cerca di impiegare il meno tempo possibile, salvo poi arrivare a casa e rendersi conto di aver dimenticato qualcosa e quindi dover ritornare il giorno seguente.

Proprio per questo motivo, uno degli accorgimenti che possiamo utilizzare, è sicuramente recarci al negozio con una lista alla mano. Ma come calcolare tutto il necessario per una settimana?

C'è un'iniziativa italiana nata proprio per farci risparmiare tempo e che eviterebbe anche le lunghe code fuori dai supermercati. Si tratta di una lista di alimenti che ci permetterebbe di fare la spesa solo una volta alla settimana. La possiamo usare tutti e garantisce l'essenziale per la salute di ciascuno di noi. Ovviamente per una coppia o nel caso di una famiglia con più persone basta moltiplicare le dosi.

Ecco la vostra lista:



- Latte vaccino o una bevanda vegetale tipo latte di soia 1-1,5 litro.

- Biscotti/fette biscottate/cereali da colazione, un pacco.

- Pane/pasta/riso: 1-1,5 kg.

- Legumi 3 scatolette piccole o un pacco di legumi secchi.

- Pesce 0,5 kg circa già pulito.



- Carne bianca 200/250 grammi.

- Carne rossa 100/150 grammi.

- Salumi 50/70 grammi.

Uova, 2 a persona a settimana.

Formaggio fresco 100 grammi.

Formaggio stagionato 50 grammi.

Verdura 3/3,5 kg.

Frutta: 2,5/3 kg.

Olio extravergine d'oliva, una bottiglia (dovrebbe durare più di una settimana).