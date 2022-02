CURIOSITÀ Come isolante in edilizia usiamo i pop corn Un gruppo dell'università tedesca di Göttingen sta lavorando alla ricerca di materiali che siano altamente compatibili con il pianeta, tra questi anche i pocorn.

Come isolante in edilizia usiamo i pop corn.

Riscaldare casa è sempre più costoso oltre che spesso per le dispersioni anche per il caro energia. Per trovare una soluzione si sono mossi anche i ricercatori dell'università di Göttingen che stanno lavorando alla produzione di pannelli isolanti ad alte prestazioni e anche sostenibili.





La vera novità è rappresentata dal materiale con cui i pannelli vengono realizzati: granuli di pop corn. Generalmente i materiali isolanti sono realizzati in lana minerale o plastiche a base di petrolio, non il massimo dell’ecologia insomma. Secondo questo studio condotto dal gruppo “Chimica e ingegneria di processo dei materiali compositi” della Facoltà di scienze forestali ed ecologia forestale dell’Università tedesca di Göttingen, i granuli di popcorn hanno eccezionali potenzialità sia per l’isolamento termico e hanno delle buone proprietà antincendio. E non è tutto perché I pannelli avrebbero anche proprietà idrorepellenti, caratteristiche che aprirebbero la via ad ulteriori utilizzi differenziati. Comunque la ricerca non si ferma qui perché non solo i popcorn, ma anche altre materie naturali sono sotto la lente di ingrandimento degli studiosi per le loro potenzialità isolanti e sono: paglia, legno e argilla stanno attualmente attirando l’attenzione. D’altronde l’interesse alla riduzione dei consumi e alla sostenibilità è oggi alla base della ricerca e dell’attenzione globale.



