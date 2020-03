CURIOSITÀ Come preparare le orecchiette pugliesi Il corso per sopravvivere anche senza la cucina di "Mammà"

Cosa si può fare per ingannare il tempo oltre ad ascoltare buona musica e guardare un film? La creatività ci viene sempre in aiuto e in queste ore dobbiamo dire che gli input non mancano sul web!

Sicuramente tanti di voi amano già cucinare, ma allo stesso tempo ci potrebbe essere chi per mancanza di tempo non è mai riuscito a mettersi davvero in gioco ai fornelli. E allora perchè non farlo ora? In fondo cucinare è sempre un buon modo per svagarsi e se per aiutarsi c'è anche un corso completamente gratuito, ci si potrebbe provare immediatamente!

Dove si trova? Su Cookpad Italia infatti si possono trovare tantissime ricette tradizionali tra cui un corso di cucina pugliese! Si tratta di ricette semplici e alla portata di tutti, lo dimostra il fatto che le prime lezioni su YouTube siano state seguite con grande successo.

Pensate che quando questa quarantena sarà finita, non sarete più obbligati a comprare cibo in scatola, precotto o ad accontentarvi del classico e triste panino, ma potrete finalmente sedervi a tavola e godervi un pasto genuino dopo il lavoro: si va dalle orecchiette, alle cime di rapa alla pitta di patate, dai panzerottini galatinesi, alla focaccia barese.

Se vi è già venuta l'acquolina in bocca potete subito iniziare a cimentarvi in qualche prelibata ricetta e alla fine di ogni lezione, con l’hashtag #lavideoscuola, condividere le vostra impresa sull' app o sul sito Cookpad.

